EdF : Antoine Griezmann réagit à ses ratés

La France doit se contenter d’un match nul 0-0 face aux Pays-Bas ce soir lors de la 2e journée dans ce groupe D. Les Bleus ont pourtant eu pas mal de situations et deux énormes occasions ratées par Antoine Griezmann. Sur beIN Sports, le capitaine du soir regrettait ses munitions gâchées mais il ne s’inquiète pas pour la suite.

«J’ai deux occasions où ça me reste dans les pieds. C’est vraiment dommage parce que c’est ce qui nous manque sur les deux matchs. Il faut le travailler car défensivement et tactiquement on a été bons. Il manque ce but pour les attaquants. Avec tranquillité ça va arriver» calme l’attaquant de 33 ans.