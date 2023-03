Bayern Munich : face aux critiques, Hasan Salihamidžić dévoile le gros défaut de Julian Nagelsmann !

La suite après cette publicité

Julian Nagelsmann n’est plus l’entraîneur du Bayern Munich. Thomas Tuchel l’a remplacé. Et on se demande encore quelle mouche a piqué les dirigeants bavarois pour prendre une telle décision à ce moment de la saison. Ce dimanche, le directeur sportif des Munichois, Hasan Salihamidžić, a toutefois délivré un peu plus d’informations sur le départ surprise du coach de 35 ans dans des propos rapportés par Sport1. Nagelsmann manquait-il de qualités de leader ? «C’était le style de Julian Nagelsmann», a-t-il tout d’abord lancé avant de confirmer des problèmes au sein du vestiaire.

«Bien sûr, il y avait des problèmes, nous avons eu quelques problèmes de discipline. Julian Nagelsmann est un très bon entraîneur. Mais nous avons eu quelques problèmes. Les raisons sportives étaient la chose la plus importante. Nous nous sommes assis lundi et avons analysé la situation. Si nous savions exactement le problème, nous l’aurions changé immédiatement. Bien sûr, nous ne pouvons pas remplacer toute l’équipe. Nous avions une équipe de haut niveau et un entraîneur de haut niveau, mais les performances n’étaient pas là. Alors nous devions prendre une décision. Nous avions une bonne relation avec Julian. Il a une excellente idée du football. Nous sommes désolés que les choses se soient passées ainsi. Nous aurions aimé aller plus loin. Mais nous avons une responsabilité».

À lire

Bayern Munich : Julian Nagelsmann va encore coûter très cher

Julian Nagelsmann, un manque de leadership !

Pointant des problèmes de management et de leadership pour Nagelsmann, Hasan Salihamidžić est ensuite revenu sur ce choix critiqué, notamment en interne. Dans cette optique, Joshua Kimmich et Leon Goretzka n’ont, semble-t-il, pas vraiment apprécié et compris ce départ soudain. «Bien sûr, c’était une décision difficile parce qu’à Julian, nous avions un entraîneur avec lequel nous avions une bonne relation. Si vous leur demandiez : Avons-nous un entraîneur de haut niveau ? Oui. Avons-nous une équipe de haut niveau ? Oui. Mais les performances n’étaient pas au rendez-vous. Les performances étaient insuffisantes. Ils (Kimmich et Goretzka) comprendraient ça», a cependant rétorqué le directeur sportif des Munichois.

La suite après cette publicité

Un message clair et assumé avant d’entamer une fin de saison chargée et aux nombreux enjeux. Avec Thomas Tuchel, officiellement présenté à la presse ce samedi, sur le banc, le Bayern Munich s’apprête en effet à défier le Borussia Dortmund dans un Klassiker décisif en Bundesliga. Après cela, les Bavarois devront également appréhender, au mieux, un quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Pour surmonter, avec succès, toutes ces échéances, l’ancien coach du PSG, désireux de tout rafler d’ici la fin de saison, va donc devoir faire preuve de caractère. Limite déclarée de son prédécesseur…