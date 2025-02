OL : Thiago Almada, une recrue qui a tout d’un messie

Il était attendu comme le messie. Bien avant son arrivée officielle à l’OL, Thiago Almada (23 ans) était suivi de très près par les supporters lyonnais, qui rêvaient de le voir évoluer chez eux. Propriété de Botafogo, autre club membre de la famille Eagle Football, le milieu de terrain de poche d’1m71 a finalement posé ses valises entre Rhône et Saône le 15 janvier dernier, après de longues semaines d’attente. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium étaient interdits de recrutement par la DNCG durant le mercato d’hiver. John Textor et ses équipes ont dû trouver une solution pour pouvoir contourner en quelque sorte le système et accueillir le joueur, qui a été finalement prêté gratuitement par l’écurie brésilienne.

Une polémique et un changement d’entraîneur

Dans la foulée, l’OL a pu annoncer la bonne nouvelle. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’officialiser l’arrivée de l’international argentin et champion du Monde, Thiago Almada, en provenance de Botafogo. Le milieu offensif de 23 ans rejoint l’OL sous la forme d’un prêt gratuit jusqu’au 30 juin 2025.» Sauf que cette petite manœuvre n’a pas vraiment été du goût de certaines écuries de Ligue 1, à l’image de Toulouse ou du Stade de Reims, qui ont déposé une réserve à l’encontre des Gones. Ils estiment que son recrutement est injuste puisque Lyon ne pouvait pas se renforcer cet hiver. Sauf que les clubs mécontents ont été recalés puisque la LFP a bien qualifié le joueur le 17 janvier dernier. Une décision validée également par la DNCG. De quoi calmer tout le monde ? Rien n’est moins sûr.

En marge de la polémique, le natif de Buenos Aires a pu se lancer dans cette nouvelle aventure humaine et sportive. Côté terrain, il a vécu déjà pas mal de choses. Outre les réserves déposées par les autres clubs, il a déjà connu deux entraîneurs en France. Le premier était Pierre Sage. Ce dernier était d’ailleurs emballé par la recrue argentine comme il l’avait expliqué aux médias. «Thiago Almada possède une capacité exceptionnelle à conserver le ballon et à s’adapter aux exigences du jeu. Il apportera de la fluidité dans un secteur où nous en avons besoin.» Le coach de 45 ans a pu lui offrir ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs le 26 janvier dernier lors du nul 1-1 à Nantes (26 minutes de jeu). Un match qui a d’ailleurs été le dernier de Sage sur le banc rhodanien.

Une intégration en douceur

Dans la foulée, John Textor a nommé Paulo Fonseca à la tête des Gones. Un technicien qui a déjà utilisé le joueur né en 2001 à 2 reprises. En effet, il l’a fait entrer 4 minutes à l’Orange Vélodrome lors de la défaite 3 à 2 face à l’OM. Ensuite, il l’a fait jouer 16 minutes face à Reims la semaine dernière lors de la victoire 4 à 0 au Groupama Stadium. C’était d’ailleurs la première fois qu’il était présent sur la pelouse de l’enceinte lyonnaise. Ainsi, en un mois, il a pris part à 3 rencontres toutes compétitions confondues (il n’était pas qualifié en Ligue Europa à l’époque mais il a été inscrit depuis, ndlr), pour un temps de jeu total de 46 minutes (il était sur le banc contre Nantes, ndlr). Ce qui est peu pour se faire un véritable avis sur le n°23 de l’OL (Lucas Perri lui a laissé ce numéro, ndlr), même si on a pu entrapercevoir ses qualités de dribble et de passe, ainsi que sa vivacité.

Paulo Fonseca, qui le côtoie tous les jours à l’entraînement, en a déjà vu bien plus. «Thiago c’est un jeune joueur avec beaucoup de qualités. J’ai la conviction qu’il sera un joueur très important pour Lyon dans le futur. Je lui ai déjà dit qu’il serait un joueur vraiment important pour l’OL. Maintenant, nous avons besoin d’une structure pour avoir Thiago, Rayan (Cherki), Malick (Fofana), Ernest (Nuamah) et l’attaquant. Et je dois faire attention parce qu’on n’a que deux semaines de travail. Et notre objectif est de solidifier ce qu’on a travaillé. Mais, Thiago est prêt pour jouer et il progresse toujours.» Bien qu’il aimerait avoir plus de temps de jeu, l’Argentin, qui sait qu’il doit encore travailler, prend son mal en patience. Mais il s’est bien intégré dans le groupe où on est déjà conquis par lui nous assure une source au sein de l’OL. En attendant sa première titularisation, qui pourrait pourquoi pas arriver à Montpellier dimanche, Thiago Almada, qui cherche un logement selon des sources proches, se sent presque déjà chez lui à Lyon.