Ligue des Nations : le Portugal, en battant la République Tchèque, repasse devant l'Espagne battue par la Suisse

Suite et fin de cette 5ème journée de la Ligue des Nations ce samedi, avec notamment la lutte à distance pour la tête du Groupe 2 de la Ligue A entre le Portugal et l'Espagne. En effet, les Portugais se rendaient en République Tchèque alors que dans le même temps l'Espagne recevait la Suisse. Avant les rencontres du soir, les Espagnols étaient d'ailleurs devant leurs voisins et rivaux grâce à un seul petit point de différence entre les deux sélections (8 contre 7) mais le classement se retrouvait finalement chambouler après les différents résultats lors de ces deux rencontres. Dans un premier temps, le Portugal s'imposait face à des Tchèques valeureux mais dépassés face à la furia offensive adverse (3-0).

Malgré le choc entre Tomas Vaclik et Cristiano Ronaldo en début de rencontre qui affaiblissait considérablement le capitaine lusitanien, les Portugais se montraient de plus en plus dangereux en première période. Diogo Dalot ouvrait le score, logiquement donc, après un bon centre en retrait de Rafael Leao (33e, 1-0). Au terme d'une action collective bien construite, Bruno Fernandes, reprenant un bon centre de Mario Rui, venait doubler la mise (45e+2, 2-0). Juste avant la pause, Patrik Schick manquait la réduction du score sur pénalty en tirant au-dessus de la transversale (45e+6). En début de deuxième période, le Portugal mettait fin à tout suspens grâce au doublé de Diogo Dalot et sa frappe des 30 mètres qui trompait Tomas Vaclik au ras de son poteau (52e, 3-0). Peu avant la fin de la rencontre, Diogo Jota y allait de sa réalisation en surgissant sur un corner après une première tête de son capitaine (88e). Grâce à cette victoire, les joueurs de Fernando Santos mettent la pression sur les Espagnols.

La Suisse fait tomber l'Espagne

En effet au même moment, l'Espagne devait concéder la défaite à domicile face à des Suisses intenables (2-1). Comme à leur habitude les Espagnols tenaient bien le ballon mais sans réussir à se procurer une occasion franche lors du premier acte. À l'inverse, Manuel Akanji venait tromper Unai Simon à la suite d'un corner botté par Ruben Vargas (21e, 1-0). Une dizaine de minutes après la pause, les Espagnols égalisaient par l'intermédiaire de Jordi Alba après un très bon travail de Marco Asensio (55e) mais, dans la foulée, les Helvètes reprenaient l'avantage grâce à Breel Donald Embolo dont la tête transperçait le gardien de la Roja sur corner (59e). Yann Sommer permettait alors aux siens de préserver cette victoire grâce à ses nombreux arrêts. A cause de cette défaite, les joueurs de Luis Enrique glissent à la deuxième place derrière le Portugal. En tout cas, une chose est sûre, la finale du groupe entre les deux voisins sera décisive dans la course au Final Four de la Ligue des Nations !

Dans les autres rencontres de la soirée, la Serbie renversait la Suède grâce à Aleksandar Mitrovic, triple buteur. Après l'ouverture du score de Viktor Claesson au quart d'heure de jeu pour les Suédois (15e, 1-0). Le redoutable buteur serbe égalisait quelques minutes plus tard (18e, 1-1) avant de doubler la mise peu avant la pause (45e+1, 2-1) puis de s'offrir un triplé (48e, 3-1). Sasa Lukic venait enfoncer le clou à la fin du match (70e). Grâce à cette victoire, la Serbie retrouve la Norvège en tête du groupe 4 de la Ligue B. Il y aura donc une nouvelle finale entre les deux équipes lors de la prochaine journée. De son côté, l'Ecosse renversait aussi la vapeur dans un duel bouillant face à l'Irlande dans un Hampden Park en ébullition. Les Ecossais repassent devant l'Ukraine après ce bon résultat. Dans les deux dernières rencontres, Israël prenait le meilleur sur l'Albanie dans les toutes dernières minutes de la partie et s’offrait la montée vers la Ligue A tandis que Chypre s'imposait à domicile face à la Grèce, déjà assurée d'être première de son groupe.

Les résultats complets de la suite de cette 5ème journée de Ligue des Nations

Ligue A

République Tchèque 0-4 Portugal : Dalot (33e, 52e), Fernandes (45e+2), Jota (82e)

: Dalot (33e, 52e), Fernandes (45e+2), Jota (82e) Espagne 1-2 Suisse : Alba (55e) / Akanji (21e), Embolo (58e)

Ligue B

Ecosse 2-1 Irlande : Hendry (49e), Christie (82e) / Egan (18e)

2-1 Irlande : Hendry (49e), Christie (82e) / Egan (18e) Israël 2-1 Albanie : Weissman (46e), Baribo (90e+2) / Uzuni (88e)

2-1 Albanie : Weissman (46e), Baribo (90e+2) / Uzuni (88e) Serbie 4-1 Suède : Mitrovic (18e, 45e+1, 48e), Lukic (70e) / Claesson (15e)

Ligue C