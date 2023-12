OM - OL : la réaction à chaud de Pierre-Emerick Aubameyang

Ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé sa très belle semaine avec l’OM. L’international gabonais s’est offert une nouvelle prestation XXL en marquant un nouveau but et en délivrant deux passes décisives face à l’OL (3-0). De quoi forcément mettre les supporters marseillais dans la poche après avoir été critiqué ces dernières semaines. Après cette rencontre, Aubameyang s’est exprimé au micro de Prime Video pour exprimer sa joie et pour passer un petit message à son ami Lacazette.

«Ça va vite le foot, après tant d’années, on sait comment ça se passe. L’important, c’est de vivre des moments comme ce soir. Ça fait du bien pour le moral. On n’a pas lâché, on a travaillé. Ça a bien marché ce soir, on est content, car on fait les efforts tous les deux, avec Vitinha. Je le vois à l’entraînement, il mérite. Lacazette ? Je n’ai pas eu l’occasion de discuter, j’imagine que ce n’est pas simple. Je vais aller le voir c’est sur, forcément dans les moments comme ça, ce n’est pas facile. C’est un bon garçon et il a du mental. Je lui souhaite de revenir au plus haut rapidement», a-t-il ainsi confié.