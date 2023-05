FC Barcelone - Osasuna : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille Osasuna au Camp Nou dans le cadre de la 33e journée de Liga. Solide leader du championnat avec 11 points d’avance sur le Real Madrid, le club blaugrana peut se rapprocher encore un peu plus du titre en cas de victoire ce soir. Les Catalans restent sur une nette victoire 4-0 face au Betis Séville et vont tenter d’enchainer ce soir à domicile. En face, Osasuna est 9e et déjà assuré de se maintenir. Le club de Pampelune vient en Catalogne pour l’emporter, ce qu’il n’a pas réalisé depuis juillet 2020. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Xavi reste fidèle à son 4-3-3. Le technicien du Barça reconduit exactement le même onze qui a battu le Betis il y a quelques jours, Ousmane Dembélé est remplaçant. Chez les visiteurs, Jagoba Arrasate dispose lui aussi son équipe en 4-3-3. Du côté de l’attaque, le buteur maison Chimy Avila fait son retour en tant que titulaire et pousse Ante Budimir sur le banc.

À lire

Barça : rencontre au somment entre Jorge Mendes et le père d’Ansu Fati

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Christensen, Baldé - De Jong, Busquets, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Osasuna : Fernandez - Moreno, U.Garcia, Herrando, Sanchez - Oroz, Torro, Ibanez - Benito, Avila, R.Garcia.