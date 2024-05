Marseille déroule contre Nancy dans cette finale de Coupe Gambardella !

45e | Yanis Delaveau transforme plein axe !

44e | penalty pour Nancy !

Centre nancéien sur la gauche vers le second poteau et Quentin Carpentier. Anis Doubal est sanctionné et concède un penalty.

43e : coup franc dans l’axe de Gaël Lafont qui est détourné par le mur de l’ASNL juste devant la surface.

42e : Hugo Morrone est averti pour une faute juste devant sa surface sur Keyliane Abdallah. Bon coup franc pour Marseille.

42e : sur la droite , Téo Giachini trouve dans la surface Zakaria Ztouti côté droit. Sa frappe est repoussée de justesse par Aboubaka Dosso.

41e | La tête de Téo Giachini !

Corner nancéien sur la droite vers le premier poteau, Téo Giachini est trouvé par Yanis Delaveau. Sa tête vers la droite du but est repoussée par Aboubaka Dosso en corner.

40e : frappe lointaine d’Arsène Colas sur la droite à 30 mètres des cages. C’est repoussé par Aboubaka Dosso en corner.

38e : faute sur Kélian Le Pironnec dans le camp marseillais. Idrissa Sabaly est sanctionné.

36e : Marseille quadrille bien le terrain et appuie sa mainmise sur le match. Nancy semble impuissant.

35e : renversement du jeu vers l’aile gauche et Hugo Morrone. Son centre vers le but marseillais est facilement capté par Aboubaka Dosso.

33e : Zakaria Ztouti recherche dans l’axe Quentin Carpentier mais Aboubaka Dosso est le premier sur le ballon.

32e : Marseille fait très mal dans la verticalité pour le moment. La vitesse de Keyliane Abdallah perturbe la défense de l’ASNL.

31e : joli ballon en profondeur sur la droite pour Keyliane Abdallah mais Arsene Colas intervient et récupère.

30e : corner nancéien frappé sur la gauche vers la surface marseillaise. Les Olympiens se dégagent en catastrophe.

29e | Aboubaka Dosso se fait peur !

Tête en retrait de Paolo Trigano pour son gardien Aboubaka Dosso. Ce dernier hésite avec le ballon dans la surface et Bismark Adomah vient le presser. Le gardien marseillais s’en sort non sans peur.

27e : gros travail sur la gauche de Quentin Carpentier qui lance Bismark Adomah. Ce dernier provoque dans son couloir mais il est bloqué et joue en retrait.

26e: sur la gauche, Keyliane Abdallah provoque mais pousse trop son ballon qui termine en touche.

25e : sur la gauche, Bismark Adomah fait la différence, rentre dans la surface et centre vers l’axe. Il ne trouve pas preneur.

24e : petite phase de possession pour Nancy qui tente d’aller vers l’avant. Marseille est bien en place.

23e : centre issu de la gauche pour l’AS Nancy-Lorraine vers le but marseillais. C’est capté facilment par Aboubaka Dosso.

22e : Kélian Le Pironnec donne un coup involontaire dans le visage d’Idrissa Sabaly. Ce dernier se relève. *

21e : Marseille domine outrageusement ce match pour le moment. Techniquement et physiquement, ils imposent leur rythme sur la partie.

18e : longue séquence de possession pour Marseille qui prend le temps de s’organiser dans l’entrejeu.

17e : Nancy a du mal à réagir face à une équipe marseillaise qui monopolise le ballon et réduit les espaces.

16e | Bismark Adomah enroule !

Parti sur la gauche, Bismark Adomah rentre dans la surface marseillaise et enroule une frappe qui est contrée en corner.

14e | Mathis Clément enfonce le clou ! (Marseille 2-0 Nancy)

Lancé sur la gauche, Keyliane Abdallah déborde et rentre dans la surface. Yohan N’Guessan surgit et dégage dans l’axe mais ça revient sur Mathis Clément qui ajuste le gardien.

13e : erreur de relance dans sa surface de Paolo Trigano. Marseille se dégage en catastrophe.

12e : recherché sur la droite, Kelyann Bezahaf est devancé par Hugo Morrone qui récupère le ballon.

11e : ce but a fait mal dans les têtes nanceiénnes. Les joueurs de Gaston Curbelo ont du mal à relancer la machine.

9e : François Mendy fait son apparition. Premier changement forcé pour l’ASNL.

8e : suite à la blessure de Paul Diomandé, François Mendy s’échauffe au bord du terrain.

7e : sur le but marseillais, Paul Diomandé s’est fait mal et sort blessé. Il reçoit des soins sur le bord du terrain.

6e | Abdallah lance parfaitement l’OM ! (Marseille 1-0 Nancy)

Profitant d’une bonne passe d’Anis Doubal en profondeur, Keyliane Abdallah profite du fait que Paul Diomandé se claque pour filer seul au but. Il crochète sur la gauche Kenzo Noël avant de conclure.

5e : sur la droite, Lucas Daubenfeld est trouvé dans la profondeur mais il est contré en touche.

4e : déviation vers la droite de la surface marseillaise de Zakaria Ztouti pour Quentin Carpentier. Il est hors-jeu.

3e : renversement du jeu sur la droite et Kelyann Bezahaf. Ce dernier centre vers le but nancéien mais c’est capté par le portier Kenzo Noël.

2e : ce match démarre fort avec beaucoup d’intensité de part et d’autre. Nancy tente de perturber la relance de l’Olympique de Marseille.

1re : trouvé sur la droite de la surface marseillaise, Bismark Adomah est contré. Le ballon termine en corner.

17h15 | C’est parti !

Ça démarre dans ce match suite au coup de sifflet de Dorian Bovolenta. Les Marseillais engagent dans cette partie.

17h10 : les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse. Marseille joue en blanc et Nancy en rouge. Le coup de sifflet sera donné par Dorian Bovolenta.

16h55 | Christian Bracconi et Gaston Curbelo sur le banc

Ancien joueur de Bastia, Besançon et Metz, Christian Bracconi avait aussi coaché Ajaccio, le CA Bastia, Tubize, Virton et Saint-Éloi. Coach de l’équipe U19 de l’OM depuis un an, il réussite à obtenir de bons résultats avec les Phocéens. Pour Gaston Curbelo c’est un retour au sources pour celui qui aura porté le maillot de l’ASNL entre 2000 et 2010. Désormais entraîneur de l’équipe U19, l’ancien attaquant entend bien ramener un nouveau trophée en Lorraine.

16h50 | Nancy, la troisième c’est la bonne ?

Échouant en 1974 et 1982 en finale de la Coupe Gambardella, Nancy entend faire mieux cette fois. L’ASNL a sorti Illzach Modenheim (1-1, 4-1 aux Tab), Annecy (2-1), Saint-Étienne (1-0), le Stade Briochin (5-2), Metz (3-1) et l’ESTAC (1-1, 5-4 aux Tab) pour filer en finale.

16h45 | L’OM de retour à ce stade

Vainqueur en 1979, Marseille n’avait pas atteint une finale de Gambardella depuis 2017 et une défaite contre Montpellier. Les Phocéens auront écarté Marignane (2-0), Toulon (1-0), le PSG (1-1, 5-4 aux Tab), Le Mans (3-3, 6-5 aux Tab), Rennes (2-1) et Reims (2-0) pour se hisser en finale.

16h40 | Trois absents pour l’OM

Hommes forts du bonc parcours phocéen, Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami sont absents car ils disputent l’Euro U17 avec la France du côté de Chypre. Ils ont débuté par une lourde défaite contre l’Angleterre (4-0) mais ont rebondi contre l’Espagne (1-0) avec notamment les trois marseillais sur le terrain.

16h35| Le banc de l’ASNL

Sur le banc, l’ASNL peut compter sur Kamel Tedjini, Amara Koita, François Mendy, Téo Guillaume et Matéo Macchiarini.

16h30 | Le onze de l’ASNL

De leur côté, les Lorrains misent sur un 4-3-3 avec Kenzo Noël comme dernier rempart. Devant lui, Arsenne Colas, Paul Diomandé, Yohan N’Guessan et Hugo Morrone prennent place. Yanis Delaveau officie en sentinelle avec Quentin Carpentier et Idrissa Sabaly dans l’entrejeu. Enfin, Téo Giachini et Bismark Adomah épaulent Zakaria Ztouti en attaque.

16h25 | Le banc de l’OM

Sur le banc, l’OM peut compter sur Adam Nosel, Kyle Wareeck Magaud, Rayan Ouro Bang Na, Tadjidine Mmadi et Jordan Agblemagnon.

16h20 | Le onze de l’OM

L’OM mise ainsi sur un 4-2-3-1 avec Aboubaka Dosso dans les cages derrière Lucas Daubenfeld, Hilan Hamzaoui Slimani, Paolo Trigano et Anis Doubal. Kélian Le Pironnec et Gaël Lafont se retrouvent dans l’entrejeu avec Max Corbon un cran plus haut. Kelyann Bezahaf, Keyliane Abdallah et Mathis Clément sont positionnés en attaque. Trois absences sont à noter avec Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami qui sont à l’Euro U17 avec la France.

16h15 | Bienvenue au Stade Pierre-Mauroy !

Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Nancy-Lorraine pour le compte de la finale de la Coupe Gambardella 2024. Le coup d’envoi est prévu à 17h15 au Stade Pierre-Mauroy de Lille.