Angleterre : Gareth Southgate n’aime pas du tout le nouveau maillot

Le début de la trêve internationale a été l’occasion pour les équipementiers de dévoiler les différents maillots des sélections nationales. Nike a notamment montré la nouvelle tunique de l’Angleterre, et visiblement, le sélectionneur Gareth Southgate ne l’apprécie pas. Le technicien de 53 ans, qui se qualifie lui-même de patriote, ne s’y retrouve pas avec ce maillot, notamment au niveau du drapeau.

«La chose la plus importante sur le maillot de l’Angleterre, ce sont les Trois Lions. C’est ce qui est emblématique, ce qui nous différencie même de l’équipe d’Angleterre de rugby ou de l’équipe d’Angleterre de cricket. (…) Ce n’est plus le drapeau de Saint-Georges ! Je suis donc un peu perdu avec cet élément», a pointé du doigt le sélectionneur anglais devant les médias. Le maillot des Three Lions sera porté ce soir contre le Brésil, à l’occasion d’un match amical.