Les précisions du Ministère des Sports sur les conditions d'une reprise en Ligue 1 et Ligue 2

Confusion et espoir. Mardi, le Premier ministre français Edouard Philippe expliquait que la saison 2019-2020 ne pourrait pas reprendre et que les manifestations de plus de 5 000 personnes seraient interdites jusqu'en septembre. Quelques heures plus tard, la possibilité d'organiser des matches à huis clos durant le mois d'août était évoquée, une brèche dans laquelle s'engouffraient de nombreux présidents de Ligue 1 dont Jean-Michel Aulas. Plusieurs présidents refusent toujours de mettre un terme à la saison 2019-2020 et attendent du soutien de la part du Ministère des Sports.

Justement, celui-ci a détaillé les conditions d'une reprise, d'abord au sujet de l'entraînement et de la réathlétisation après plusieurs semaines de confinement. « Les règles définies pour l’ensemble des Français valent pour les sportifs de haut niveau et professionnels qui pourront reprendre une activité à haute intensité à partir du 11 mai, mais exclusivement dans une logique individuelle dans le respect strict des règles de distanciation. Après une période de deux mois de confinement, cette phase de réathlétisation devra s’inscrire dans une démarche progressive pour éviter les blessures et toute contamination, et selon un protocole médical et sanitaire précis élaboré par le ministère des Sports avec les fédérations et ligues sportives sous l’autorité du ministère de la Santé.

Huis clos interdit... avant le mois d'août

Le sport professionnel ne fait pas exception à l’interdiction de pratiquer des sports collectifs ou à contacts. Compte tenu des préconisations du Haut Conseil de la santé publique, et en accord avec le Président de la République et Premier ministre, la ministre n’a pas jugé cette exception compatible avec la doctrine sanitaire fixée. C’est pourquoi le Premier ministre a annoncé que la saison 2019-2020 des sports collectifs professionnels ne pourra pas avoir lieu », peut-on lire dans le communiqué de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui justifie donc la prise de position très claire d'Edouard Philippe.

Cependant, elle laisse visiblement encore l'option du mois d'août ouverte : « à ce stade, le ministère des Sports précise qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, y compris à huis clos. Par ailleurs, comme l’a annoncé le Premier ministre, les manifestations sportives rassemblant plus 5 000 personnes sur un même lieu ne pourront se tenir avant le mois de septembre. » Huis clos interdit... avant le mois d'août. Des précisions qui ne vont donc pas calmer ceux qui espèrent encore terminer la saison 2019-2020 sur les terrains.