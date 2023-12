Angel Di Maria a déjà tout bouclé avec son futur club

C’est ce qu’on appelle boucler la boucle. En fin de contrat à Benfica avec qui il vit une belle saison sur le plan personnel (16 matchs, 7 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues), malgré l’élimination précoce en Ligue des Champions, le gaucher ne devrait pas activer l’option d’une saison supplémentaire. D’après les informations de DSports Radio en Argentine, il retournera à Rosario Central pour y finir son immense carrière.

C’est ici qu’il a fourbi ses premières armes professionnelles entre 2007 et 2010, avant de s’envoler pour l’Europe et Benfica déjà. À 35 ans, l’ancien Parisien en profitera pour disputer la Copa Libertadores et retrouver le continent sud-américain. Une certaine idée du romantisme et une manière de pallier le manque de la sélection, lui qui a annoncé il y a quelques jours sa future retraite internationale à l’issue de la prochaine Copa America.