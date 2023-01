PSG : qui est Andrew, ce talent brésilien ciblé par Luis Campos pour la succession de Keylor Navas ?

La suite après cette publicité

Entre le Paris Saint-Germain et les gardiens de but, c’est une longue histoire mouvementée. Depuis le début de l’ère QSI, il a longtemps été reproché au club de la capitale de ne pas avoir de portier de renom. Et puis, en deux ans, c’est devenu l’opulence. Les Rouge et Bleu ont Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma et comptaient à un moment jusqu’à une dizaine de portiers sous contrat. Depuis, les dirigeants franciliens tentent de faire le tri, mais cela ne les empêche pas de regarder ailleurs. Surtout si Keylor Navas finit par s’en aller.

Andrew pour succéder à Navas ?

Paris n’a aucune envie de promouvoir les autres doublures (Rico, Letellier) et dernièrement, A Bola a fait savoir que Luis Campos avait des vues sur un jeune talent de la Liga Bwin portugaise. Il s’agit d’Andrew da Silva Ventura. Âgé de 21 ans, le Brésilien évolue à Gil Vicente depuis la saison dernière. Arrivé au Portugal en provenance de Botafogo, il est le titulaire de l’équipe basée à Barcelos. Sous contrat jusqu’en 2026, Andrew serait pisté par Campos en cas de départ de Navas. Mais attention, car la publication portugaise indique que le FC Porto est également sur ses traces.

Pour en savoir davantage sur ce jeune espoir, Foot Mercato a pu rencontrer Ricardo Soares. Le technicien lusitanien de 48 ans était l’entraîneur d’Andrew jusqu’à son départ en juin dernier après une saison historique pour Gil Vicente (qui avait fini 5e du championnat). Et à la base, le portier brésilien n’était pas spécialement programmé pour jouer en équipe première dès sa première année en Europe. « Andrew est arrivé à Gil Vicente pour jouer avec les U23, dans l’optique de l’intégrer un jour en équipe première. Mais on a vite compris que son potentiel était énorme. On l’a étudié et on a décidé de lui faire un plan individuel avec l’entraîneur de gardiens. Il nous a surpris par sa capacité d’adaptation et d’intégration des aspects tactiques et techniques. Si j’ai misé sur Andrew, c’est grâce à ses réponses quotidiennes aux entraînements. Toujours très concentré, très travailleur et toujours motivé à être meilleur. Comme il devenait constant, on a pensé que ce serait un beau pari pour le futur », nous a-t-il indiqué, avant de dévoiler les atouts de son ancien protégé.

Une adaptation express

« Très clairement, son point fort c’est la défense de son but sur sa ligne et dans les un contre un. Avec l’étude que l’on a faite sur lui, on a vu qu’il avait des lacunes sur son positionnement, ce qui est normal pour un joueur de son âge et qui venait juste de découvrir le football européen. Il avait aussi des difficultés dans l’amorce des phases de construction. Or, cet aspect était fondamental dans notre manière de jouer puisque le gardien y occupait une place importante. Mais après la blessure de Ziga (Frelih, prêté cette saison à Chaves, ndlr), on a senti qu’il était enfin prêt à assumer le rôle de titulaire et il a fait ses grands débuts en championnat au Estadio da Luz, face au Benfica (le 2 février 2022) que nous avons battu 2-1. Un match durant lequel il a été déterminant. »

Désormais titulaire, Andrew finira-t-il par convaincre le PSG ? Pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Mais pour Ricardo Soares, il n’y a aucun doute sur le fait que son ancien joueur finira par évoluer dans un grand club. Que ce soit à Paris ou ailleurs. « Vu son potentiel, il fait partie du top 5 du championnat portugais. Mais je suis convaincu qu’il pourra aller dans un grand club européen s’il continue à travailler. Il y a beaucoup de facteurs qui permettent à un gardien d’arriver au très haut niveau. Avec cette capacité de travail, cette résilience, cette ambition et s’il joue avec régularité, vu l’âge et la marge de progression qu’il a, je suis certain qu’il pourrait aller dans un grand club à moyen terme. Je n’ai aucun doute là-dessus. » Affaire à suivre.