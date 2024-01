Égypte - RD Congo : les compositions sont là

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuivent ce dimanche et on a le droit à un sacré choc entre l’Égypte et la République Démocratique du Congo. Les Pharaons s’organisent dans un 4-3-3 avec Gabaski qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mohamed Hany, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdelmonem et Ahmed Abou El Fatouh en défense. Hamdi Fathy, Mohamed Elneny et Marwan Attia se retrouvent dans l’entrejeu. Devant, Mostafa Mohamed est placé en pointe avec Zizo et Trézéguet pour le soutenir.

De leur côté, les Léopards s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lionel Mpasi-Nzau dans les cages. En défense on retrouve Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika et Arthur Masuaku. Au milieu, Charles Pickel et Samuel Moutoussamy sont associés. En pointe, Cédric Bakambu prend place devant Meschack Elia, Théo Bongonda et Yoane Wissa.

Les compositions

Égypte : Gabaski - Hany, Hegazy, Abdelmonem, El Fotouh - Elneny, Attia, H. Fathy - Zizo, Mohamed, Trézéguet

RD Congo : Mpasi-Nzau - Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku - Pickel, Moutoussamy - Elia, Bongonda, Wissa - Bakambu