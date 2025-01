Le PSG fait très mal à Saint-Étienne

Alors que nous en sommes bientôt à la mi-saison de la Ligue 1, le PSG continue d’écraser outrageusement le championnat de France. Nul doute que le club de la Capitale devrait faire une nouvelle victime à son tableau de chasse, tant le match PSG-ASSE apparait comme déséquilibré.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche du dimanche soir entre ces deux formations historiques du championnat de France, on s’attend à une rencontre spectaculaire et à une pluie de buts. Pour profiter de ce PSG-ASSE, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 85 € + 15 € offerts sans dépôt pour toute nouvelle inscription**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport pour cette rencontre PSG-ASSE, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

le PSG bat l’ASSE 3-0 cote à 5,80

le PSG roule sur la Ligue 1 depuis le début de saison avec 12 victoires et 4 nuls. Après avoir gagné le Trophée des Champions face à Monaco, la bande à Luis Enrique ne devrait pas avoir de problèmes face à l’une des pires défenses de Ligue 1, pas vraiment réputée pour tenir le choc face aux cadors de Ligue 1. Si l’arrivée d’Eirik Horneland a permis aux Verts de retrouver des couleurs et le chemin de la victoire face à Reims, tout porte à croire que l’ASSE, avant-dernière défense de Ligue 1, va prendre une valise face à Paris, meilleure attaque du championnat. Ici, on imagine bien une victoire 3-0 de la bande à Ousmane Dembelé, cotée à 5,80.

but d’Ousmane Dembelé face à Saint-Etienne cote à 1,80

Ousmane Dembélé est un paradoxe à lui tout seul. Capable de faire basculer une rencontre en solitaire, il est aussi capable de rater l’immanquable. Néanmoins, il brille en Ligue 1 et totalise déjà 8 buts cette saison. L’ancien joueur du Barça, qui reste sur un but marqué lors du Trophée des Champions, devrait de nouveau se montrer décisif face à l’AS Saint-Etienne. Misez sur un but de Dembouz face à l’ASSE coté à 1,80. En plaçant 85 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez 153 € + 85 € en crédits de jeu soit 238 €. Pas mal pour un pari peu risqué et qui vous sera remboursé en crédit de jeu s’il est perdant.

La suite après cette publicité

Gonçalo Ramos marque en seconde période, cote à 2,75

Tantôt titulaire, tantôt remplaçant, Gonçalo Ramos n’a pas son pareil pour marquer des buts en seconde période et débloquer des rencontres. Depuis son retour de blessure au mois de décembre, le serial buteur portugais, qui revient à son meilleur niveau, l’a d’ailleurs fait à trois reprises… Face à l’OL lors de la 15e journée, face à Monaco lors de la 16e journée, et en Coupe de France face à Lens. Tout porte à croire qu’il devrait en faire de même face à Saint-Étienne, que ce soit en débutant le match ou en rentrant en cours de rencontre.

En ce début d’année, Parions Sport en Ligne t’offre un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce PSG-Saint-Etienne et ce, sans prendre de risques !

La suite après cette publicité

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici une victoire du PSG 3-0 face à l’ASSE, coté à 5,80. Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 493 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)