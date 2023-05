Reims : Folarin Balogun a choisi sa sélection nationale

La suite après cette publicité

Surprise de la saison 2022-23 de Ligue 1 après avoir été prêté par Arsenal, Folarin Balogun a réalisé une saison aboutie, marquant 19 fois en 34 matches de Championnat avec le Stade de Reims. De quoi lui ouvrir les portes de la sélection nationale, lui qui n’a que 21 ans. Pourtant, l’attaquant appartenant aux Gunners ne devrait pas représenter la sélection anglaise.

L’attaquant a joué pour les États-Unis au niveau U18, avant de changer d’allégeance pour l’Angleterre par la suite. Balogun pouvait alors représenter les deux pays car il est né à New York, aux États-Unis, mais a déménagé à Londres à l’âge de deux ans. Il était également éligible pour représenter le Nigeria. Mais selon The Athletic, Folarin Balogun a tranché et évoluera avec l’équipe nationale américaine. Sa demande a été approuvée par la FIFA et il pourrait alors être appelé par l’USMNT pour la campagne de Ligue des Nations de la CONCACAF, en juin prochain.

