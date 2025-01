La réponse de Jean-Michel Aulas à John Textor

Sa sortie avait fait grand bruit dans le monde du football français. Il y’a quelques jours, John Textor était l’invité de l’émission Rothen s’enflamme. Et le président de l’OL avait sorti la sulfateuse, notamment à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi. À propos de Jean-Michel Aulas, l’Américain avait estimé que le boss de l’OL n’avait « pas tourné la page », à propos de son ancien poste. Celui-ci lui a répondu. C’est dans l’émission Bartoli Time que Jean-Michel Aulas a pu adresser une réponse à John Textor. Et l’actuel président de la Ligue féminine de football a tenu à, au moins en apparence, apaiser ses relations avec l’homme d’affaires américain.

Si il a confié avoir été « surpris de sa réaction », Aulas a expliqué être « un fervent supporter de John quand il gagne des titres ». Celui qui est également Vice-président de la FFF a même souligné la victoire obtenue par Botafogo, autre club détenu par Textor, en Copa Libertadores, tout en justifiant les difficultés qu’il a pu rencontrer depuis son arrivée à la tête de Lyon : « il vient d’en faire la démonstration, il vient de remporter le championnat et la Copa Libertadores avec Botafogo. Bravo à John. Ce n’est pas un gestionnaire au jour le jour comme je l’étais. Il faut s’inscrire dans les règles, qui sont les règles de l’UEFA, de la Fifa, de la Ligue, de la Fédération. Quand on est un Américain comme il l’est, dynamique, c’est ce qu’il y a de plus dur. C’est partir dans un schéma qui est préétabli pour tout le monde. C’est là où il y a eu quelques difficultés qui ont pu le chagriner. »