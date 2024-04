Man City : Jack Grealish explique sa mauvaise passe

Après une saison historique où il a tout gagné avec Manchester City, Jack Grealish a traversé cet exercice avec plus de difficultés, alors que la fin de saison se rapproche. L’ailier de 28 ans a perdu sa place de titulaire, puis, depuis quelques matchs, l’a récupérée. Lors d’un entretien accordé pour The Telegraph, le numéro 10 des Skyblues a expliqué sa mauvaise dynamique cette saison, entre blessures et méforme.

«Au début de la saison, je ne sais pas, je n’avais pas l’impression de bien jouer», a d’abord indiqué l’ailier anglais, avant d’expliquer sa méforme. «Pour être honnête, je ne me sentais pas vraiment en forme. Entrer dans l’équipe, jouer un match, puis sortir de l’équipe, entrer et sortir, c’était un peu difficile mais je me sens bien maintenant», a justifié Grealish. Depuis, l’ancien d’Aston Villa a enchaîné les minutes et retrouvé ses jambes, à l’image du quart de finale retour contre le Real Madrid en C1.