Quand la femme de Thomas Müller a bloqué son transfert à Manchester United

Quand on pense à Thomas Müller (32 ans), on pense forcément au Bayern Munich. Formé au club, il évolue en équipe première depuis 2009, où il a été installé par Louis van Gaal. Ce dernier voulait d’ailleurs le recruter à Manchester United lors de son passage sur le banc des Red Devils (2014-2016).

L’international allemand était proche de s’envoler pour l’Angleterre durant l’été 2015, MU avait proposé plus de 100 M€ au club bavarois, ainsi qu’un salaire d’environ 19 M€ par saison. D’après Van Gaal, le transfert « aurait été possible si sa femme avait été un peu plus ouverte à un transfert à l'étranger », révèle Bild. « C'est en tout cas la raison que Thomas a donnée à mon assistant Marcel Bout, qui avait eu toutes les conversations avec lui, pour expliquer le refus du transfert. »