Monaco - Brest : Pierre Lees-Melou sort sur blessure

Ce vendredi, le Stade Brestois se déplaçait sur la pelouse de l’AS Monaco pour une rencontre importante pour les Bretons. Finalement, face à des Monégasques en forme depuis le début de cette cuvée, les Ty-Zefs ont connu un début de rencontre compliqué et ont été rapidement menés par deux buts. Pire encore, le SB29 a perdu son métronome. En effet, dès la 20e minute de jeu, Pierre Lees-Melou s’est écroulé au sol.

La suite après cette publicité

Touché au niveau du tibia, le milieu de 31 ans a été pris en charge par le staff médical de Brest. Et après avoir essayé de lutter, il a finalement cédé sa place quelques minutes plus tard après avoir été remplacé par Edimilson Fernandes. Un véritable coup dur pour l’ancien de Nice, déjà touché dans cette zone en début de saison et qui devrait manquer la rencontre face au Barça en milieu de semaine.