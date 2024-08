Le FC Barcelone est en passe de boucler sa deuxième arrivée du mercato

La grogne commence à monter sur les réseaux sociaux et dans les différentes émissions qui couvrent l’actualité du Barça. Alors que la Liga démarre dans un peu plus de deux semaines et que les rencontres de préparation estivale ont déjà commencé, le FC Barcelone n’a enregistré qu’une seule arrivée. C’est Pau Victor, qui a été acheté à Girona après un an en prêt au Barça B, et qui fera partie de l’effectif de l’équipe première cette saison. Mais clairement, les fans barcelonais attendaient du lourd, surtout après les promesses de Joan Laporta en début d’été…

Le dossier Nico Williams est d’ailleurs en train de tomber à l’eau si on se fie aux dernières informations de la presse ibérique, pendant que l’opération Dani Olmo s’annonce toujours extrêmement compliquée, même si un accord a été trouvé avec le joueur. Et dans le sens des départs, c’est aussi compliqué, puisque si le club a besoin de faire entrer du cash pour recruter, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour les joueurs considérés comme transférables par la direction. Autant dire qu’il n’y a pas énormément de raisons d’être optimiste pour la suite du mercato…

Accord imminent

Il y a tout de même une bonne nouvelle. Comme l’indique Sport, le club devrait pouvoir faire revenir João Cancelo après son prêt de la saison dernière. La direction du Barça et celle de Manchester City ont bien négocié ces dernières heures, épaulées par Jorge Mendes, et toutes les parties impliquées seraient proches d’un accord pour un nouveau prêt, avec option d’achat obligatoire cette fois. Les contours d’un contrat de 4 ans sont également déjà prêts.

Le joueur accepte même de faire des sacrifices financiers importants pour pouvoir revenir en Catalogne. Il n’a qu’un retour au Barça en tête et a balayé les approches d’autres clubs intéressés d’un revers de la main. Hansi Flick, le nouveau coach catalan, souhaitait aussi l’avoir dans son effectif pour la saison à venir. L’annonce du retour du Portugais pourrait donc se produire dans les prochains jours…