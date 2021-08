Nice : Justin Kluivert explique pourquoi il n’est pas resté à l’AS Rome

Arrivé cet été sur la Côte d’Azur, Justin Kluivert est l'un des bons coups réalisés par l’OGC Nice lors de ce mercato. L’attaquant de 22 ans, formé à l’Ajax Amsterdam, sort de quelques saisons compliquées à l’AS Rome et au RB Leipzig. Arrivée en prêt avec une option d’achat d’environ 10 M€ au Gym, il explique dans un entretien accordé à L’Équipe pourquoi il n’est pas resté en Italie.

Sur la question des raisons de son départ, à savoir un choix de José Mourinho, du club ou bien le sien, Kluivert répond que « c’est un peu de tout ça. J’ai aussi eu un super feeling ici. Je suis venu deux fois. Une première au printemps juste pour voir les installations, et ça m’a beaucoup plu. Une deuxième pour avoir une conversation avec l’entraîneur et avec Julien. Ça a duré peut-être deux heures. On a parlé de plein de choses, pas seulement de tactique. J’ai eu un très bon feeling. »