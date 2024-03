Liga : le Celta Vigo renverse Séville

Ce dimanche, le FC Séville recevait le Celta Vigo, dans le cadre de la 29e journée de Liga. La lutte pour le maintien était au sommaire de ce match, finalement remporté par les visiteurs à l’issue du coup de sifflet final (1-2). Youssef En-Nesyri avait ouvert le score (18e), pour son dixième but de la saison. Mais en l’espace de six minutes, le Celta a renversé la rencontre grâce à deux buts de Carles Pérez (72e) et Larsen (78e).

Classement live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Séville 28 29 -8 6 10 13 36 44 16 Celta Vigo 27 29 -12 6 9 14 32 44

Ce succès permet à Vigo de se donner de l’air, et de remonter à la 16e place. La situation est plus délicate pour les Andalous, 15es de Liga, avec seulement six points d’avance sur la zone de relégation.