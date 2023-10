Amical : avec une équipe bis, l’Angleterre s’impose contre l’Australie

La suite après cette publicité

À quatre jours de son choc face à l’Italie, l’Angleterre a fait le job ce vendredi à Wembley. Confrontés à l’Australie en match amical, les joueurs de Gareth Southgate se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Avec un onze largement remanié, c’est l’attaquant d’Aston Villa, Ollie Watkins, qui a inscrit l’unique but de la rencontre (57e).

Cela fait désormais huit matches et la défaite subie en Coupe du Monde contre les Bleus (2-1) que les Three Lions n’ont plus perdu le moindre match. Rendez-vous désormais mardi pour affronter l’Italie et tenter de se rapprocher d’une qualification à l’Euro 2024, compétition où ils avaient échoué en finale face à… l’Italie, lors de la dernière édition.