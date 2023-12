Turquie : l’arbitre agressé sort du silence !

Victime d’une grave agression de la part du président du MKE Ankaragücü, Faruk Koca, l’arbitre Halil Umut Meler a été très chiqué par les événements. Et alors que ses agresseurs ont donné des justifications dingues aux autorités, la victime de l’histoire est sortie du silence en portant de graves accusations à l’encontre de Koca et de ses sbires.

« Faruk Koca m’a donné un coup de poing sous l’œil gauche et je suis tombé à terre. Pendant que j’étais au sol, tous les gens m’ont donné de nombreux coups de pied au visage et sur d’autres parties de mon corps. Faruk Koca m’a dit devant tous mes amis arbitres : « je vais t’achever ». Il m’a dit : « je vais te tuer ». Je porte plainte contre Faruk Koca et les autres personnes qui m’ont frappé. Je ne veux pas faire de compromis. C’est tout ce que j’ai à dire », a-t-il confié aux médias turcs.