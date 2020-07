Mercato : le Stade Rennais vise le marché français

Invité dans l'émission Pleine Lucarne, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a évoqué les contours du mercato estival. L'homme fort du club breton a ainsi indiqué que Florian Maurice et ses hommes visaient avant tout des joueurs évoluant en France. Une tendance qui vise surtout à renforcer l'effectif professionnel intelligemment et à limiter les erreurs de casting cet été. « Dans notre réflexion, on est plus sur le marché français car on ne veut pas faire trop d’expériences. On ne prendra pas de risque cette saison. Le club veut se donner le temps de mettre en place un encadrement adapté, notamment au niveau linguistique. En interne, le club travaille aussi à prolonger les joueurs en place », explique ainsi Holveck.

Une précision qui concerne notamment les latéraux Faitout Maoussa et Hamari Traoré. Sur ces deux dossiers, le président breton s'est montré relativement optimiste. « Nous sommes toujours en discussions, confie le dirigeant. Je suis plutôt optimiste pour que les deux joueurs soient encore là la saison prochaine. Les discussions avancent dans le bon sens. » Voilà qui devrait ravir les supporters du Stade Rennais.