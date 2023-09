Arabie saoudite, Qatar, Turquie… ces pays où le mercato est encore ouvert !

La suite après cette publicité

Clap de fin pour le mercato estival… ou presque. Si le marché des transferts s’est officiellement refermé dans la plupart des championnats, à l’instar de la Ligue 1, la Liga, la Premier League, la Bundesliga ou encore la Serie A, d’autres pays vont encore pouvoir continuer à se renforcer dans les prochaines heures. Dans cette optique et comme l’indique le document officiel mis à jour par la FIFA, l’Arabie saoudite va notamment disposer de quelques jours de plus pour attirer des stars européennes.

D’ores et déjà considéré comme l’un des principaux acteurs de ce mercato, le plus grand des pays de la péninsule d’Arabie - qui a attiré de nombreux joueurs lors de cette fenêtre estivale - va ainsi pouvoir se renforcer. Pour le plus grand bonheur des uns avec l’exemple du Paris Saint-Germain en passe de céder le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum à Al-Ettifaq pour un montant légèrement inférieur à dix millions d’euros. Pour le plus grand malheur des autres et plus précisément de Liverpool qui peut toujours trembler au sujet de son crack Mohamed Salah.

La voie est (encore) libre pour l’Arabie saoudite !

D’après les médias britanniques, Al-Ittihad serait, en effet, prêt à lâcher plus de 200 millions d’euros pour convaincre les Reds, jusqu’à présent inflexibles, de céder leur star égyptienne. Une situation, quoi qu’il en soit, stressante pour un certain Jürgen Klopp, qui avait d’ores et déjà alerté les instances sur le marché saoudien. Pour rappel et selon les dates communiquées par l’instance, la date de clôture du mercato en Arabie saoudite est fixée au 20 septembre. Malgré tout, la Ligue saoudienne indique, quant à elle, la date du 7 septembre sur son site internet.

De son côté, le Qatar jouera les prolongations jusqu’au 18 septembre. Suffisant pour enrôler deux cadres du PSG ? Réponse dans les prochains jours. Une chose est sûre, Julian Draxler et Marco Verratti restent des cibles prioritaires pour la presqu’île du sud du Golfe. Comme nous vous le révélions, le club de la capitale française s’était même mis d’accord avec Al-Arabi pour le transfert de l’Italien. Une opération estimée à 50 millions d’euros. Concernant l’Allemand, l’identité de son futur club n’est, en revanche, pas encore connue mais l’ancien joueur de Benfica et du VfL Wolfsburg pourrait quitter la Ville Lumière contre un chèque estimé entre 10 et 15 M€.

Pour le reste, la Belgique aura, quant à elle, jusqu’au 6 septembre prochain pour ajuster ses effectifs. Un délai légèrement supérieur pour la Suisse puisque son marché refermera ses portes le 7 septembre. Enfin, la Grèce (11 septembre), la Russie (14 septembre) et la Turquie (15 septembre) bénéficieront également de ce rab. De quoi alimenter la presse mondiale de quelques rumeurs croustillantes au cours des prochaines semaines…

Dates de clôtures du mercato

Belgique : 6 septembre

Suisse : 7 septembre

Arabie saoudite : 20 septembre (FIFA) / 7 septembre (Ligue saoudienne)

Grèce : 11 septembre

Russie : 14 septembre

Turquie : 15 septembre

Qatar : 18 septembre

Emirats arabes unis : 21 septembre