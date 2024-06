Jude Bellingham voit les choses en grand pour Arda Güler

Sa fin de saison a été impressionnante sous le maillot du Real Madrid. Gagnant du temps de jeu au fur et à mesure de la saison, le Turc a démontré qu’il faudra compter sur lui la saison prochaine. Certain de ses qualités, le vestiaire madrilène semble lui aussi bluffé par les aptitudes du jeune milieu offensif. Dès l’hiver dernier, Jude Bellingham a fait l’éloge de son coéquipier à Massimo Franchi, le créateur du Golden Boy, prix que l’Anglais a reçu pour l’année 2023. Le numéro 5 du Real a fait une confession à l’Italien.

« Bellingham m’a dit en décembre de l’année dernière que le Real Madrid avait un jeune joueur fantastique… et qu’il avait le potentiel pour être meilleur que lui : Arda Güler. Selon Jude, à l’entraînement, on le voyait déjà faire des choses incroyables et il venait d’avoir 19 ans », lui a-t-il raconté. Le Turc de 19 ans continue d’impressionner avec sa sélection à l’Euro. Il pourra aspirer au Golden Boy 2024 pour prendre la succession de Jude Bellingham.