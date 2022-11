Équipe de France : les grands perdants de la liste de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Ça y est le verdict est tombé. On connaît l'identité des 25 joueurs que Didier Deschamps emmène avec lui au Qatar pour disputer la Coupe du monde. Il n'y a pas vraiment de surprise dans cette liste car la plupart des protagonistes attendus sont bel et bien là et aucun nouveau nom de dernière minute ne s'est ajouté. Le sélectionneur a fait dans le classique. Il a tout de même préféré prendre 25 éléments, lui qui avait déjà déclaré vouloir un groupe restreint de 23 noms (la formule classique d'avant covid), plus simple à fédérer. Cela lui permet d'avoir un joueur sous le bras en cas de pépin. On pense par exemple à Mandanda si Maignan n'est pas apte.

Malgré cette liste "élargie", on note l'absence de certains. Il y a déjà tous les blessés dont on connaissait déjà l'identité avant ce soir. On pense évidemment à Paul Pogba et N'Golo Kanté, les deux milieux de terrain, qui, associés, n'ont jamais perdu un match en bleu. Ils manqueront forcément à l'équipe de France et ne pourront pas défendre leur titre acquis chèrement en 2018. Jonathan Clauss était devant sa télévision cette année-là, et malheureusement pour lui, il le sera à nouveau en 2022. Convoqué pour la première fois en mars dernier, le piston droit n'a pas réussi lors de ses 6 sélections à convaincre Didier Deschamps de le convoquer.

Clauss, Maignan, Digne et Mendy les grands perdants

C'est une grosse déception pour le néo-Marseillais, sans doute aussi victime de prestations moyennes ces dernières semaines. De l'autre côté du terrain, ni Lucas Digne, ni Ferland Mendy n'ont été appelés. Le premier paye sans doute des petits soucis physiques du moment, tandis que le Madrilène, en plus de mauvaises prestations lors du dernier rassemblement, n'a jamais vraiment été dans les petits papiers du sélectionneur. Dans l'axe cette fois, et malgré des apparitions plutôt intéressantes, Benoît Badiashile partait de trop loin, lui qui avait été convoqué le mois dernier. Maignan ne fera pas partie du voyage non plus en raison de sa blessure au mollet.

Au milieu, tous les noms convoqués étaient attendus puisque Kamara revient de blessure. En revanche devant, la présence d'Olivier Giroud fait des victimes. Plus vraiment dans l'esprit de Didier Deschamps, Wissam Ben Yedder n'a pas été inscrit dans la liste. Le Monégasque ne bénéficie pas toujours d'un temps de jeu important dans son club, mais ce sont également ses performances en équipe nationale qui n'ont pas permis son incorporation. Même chose pour Moussa Diaby, trop timide en sélection à l'inverse d'un Christopher Nkunku. Randal Kolo Munani est en queue de peloton dans cette concurrence même si ce dernier faisait partie des 23 en septembre.