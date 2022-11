Coupe du monde 2022 : la liste des 25 de l'Équipe de France

La suite après cette publicité

L’heure a sonné. Tenante du titre, l’équipe de France va défendre son statut de championne du monde au Qatar. Un challenge difficile pour les hommes de Didier Deschamps. Avant même l’annonce de la liste, les Bleus savaient qu’ils devraient composer sans plusieurs cadres tels que Paul Pogba et N’Golo Kanté. De gros coups durs.

À cela se sont ajoutées les incertitudes concernant l’état de forme d’autres éléments phares de la sélection comme Raphaël Varane, Karim Benzema, Presnel Kimpembe, Jules Koundé ou Lucas Hernandez. Victimes de pépins physiques, ces joueurs ont longtemps laissé planer le doute. Néanmoins, le sélectionneur national pourra compter sur eux. Comme il le fait traditionnellement, DD a annoncé son groupe au micro du JT de 20h de TF1.

Pas de Maignan ni de Ben Yedder

Comme cela était pressenti, le Bayonnais n’a pas réservé de surprises type Randal Kolo Muani. Comme cela était annoncé aussi par plusieurs médias depuis cet après-midi, le Marseillais Jonathan Clauss ne fera pas le voyage au Qatar. Tout comme Mike Maignan, sans doute jugé trop court physiquement après sa blessure et sa rechute au mollet.

Pour le reste, ça reste du classique. Les trois portiers sélectionnés sont les mêmes qu’en Russie en 2018. En défense, malgré des performances très moyennes en bleu, Dayot Upamecano est bien là. Tout comme Ibrahima Konaté, pourtant longtemps blessé avec Liverpool. Enfin, pas de Ferland Mendy, ni de Lucas Digne non plus. Au milieu, les Phocéens Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout profitent des absences de Pogba et de Kanté pour faire le voyage. Pas de réelles surprises en attaque non plus, si ce n’est l’absence d’un membre régulièrement convoqué, le Monégasque Wissam Ben Yedder. Enfin, contrairement à la liste de 2018, aucune liste de réservistes n’a été annoncée.

La liste des Bleus

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Stade Rennais), Alphonse Aréola (West Ham)

Défenseurs : Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (PSG), Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool)

Milieux : Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (OM), Jordan Veretout (OM), Youssouf Fofana (Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Attaquants : Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Karim Benzema (Real Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Kingsley Coman (Bayern Munich)