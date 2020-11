Omar Da Fonseca bouleversé par la disparition de Diego Armando Maradona

Le truculent consultant de beIN Sports Omar Da Fonseca a rendu hommage à son compatriote Diego Armando Maradona, disparu ce mercredi des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. L'ancien attaquant de l'AS Monaco et du Paris SG n'a pu cacher son émotion.

«Tu as fait tant de choses dans ta vie, et en réalité, tu as bouleversé la mienne. Dieu a désormais le meilleur joueur dans son équipe. Hasta luego amigo», a-t-il tweeté.