LdN : la France tombe d'entrée contre le Danemark au Stade de France

Le marathon est lancé, et de la pire des manières. Pour le premier de ses quatre matchs de Ligue des Nations prévus en 10 jours par l'UEFA, l'équipe de France s'est inclinée face au Danemark (1-2) d'un Christian Eriksen titulaire et d'un Cornelius en mode supersub. Positionnés dans leur désormais habituel 3-5-2, avec le trio Benzema-Mbappé soutenu par Griezmann, les Bleus sont certes montés en puissance au Stade de France face à un bloc bas bien regroupé et très discipliné, mais sont surtout tombés sur un os, bien décidé à gâcher la partie à Saint-Denis. Hormis une petite frayeur en début de match, quand Mæhle a failli profiter de la passivité de Varane puis Koundé pour reprendre un service de Dolberg avant de voir son tir s'écraser sur l'extérieur du poteau de Lloris (4e), les Danois n'ont jamais vraiment su déstabiliser la France. D'un autre côté, les Tricolores ont aussi eu du mal à prendre à revers la Danish Dynamite en première période. Seuls Grizi (9e) et Mbappé (31e), de loin, ont chauffé les gants de Schmeichel, même si un but a été refusé de justesse à KB9 pour une position de hors-jeu (13e). Les événements ont pris une tournure différente quand Mbappé, touché au genou, a dû céder sa place à Nkunku à la pause. Un changement qui a eu son importance, car le joueur de Leipzig s'est mué en passeur décisif pour l'ouverture du score de Benzema, auteur d'un numéro de soliste dont lui seul a le secret (1-0, 51e).

Et ce juste après que le buteur du Real Madrid, qui totalise désormais 37 buts en sélection, n'échoue de peu devant Schmeichel (48e). L'heure était à la fête les supporters et la bande coachée par Guy Stéphan en l'absence de Didier Deschamps semblait contrôler le match. Mais Varane, lui aussi blessé, a été remplacé par Saliba (61e). Moment choisi par le Danemark pour revenir dans le match. Couvert par Théo Hernandez, et parti dans le dos de son frère Lucas sur un service parfait d'Højbjerg, l'ancien Bordelais Cornelius a jeté un grand froid au Stade de France en trompant la vigilance de Lloris (1-1, 68e). Dans la foulée, le capitaine des Bleus a repoussé un missile d'Olsen pour empêcher les visiteurs de passer devant au score (71e). Si l'équipe de France a poussé pour lancer au mieux sa campagne de Ligue des Nations, ni Kanté, d'un superbe enroulé sur le poteau (81e), ni Nkunku (83e), ne sont parvenus à faire la différence. Pire encore, malgré un arrêt réflexe de Lloris devant Eriksen (86e), les Bleus ont fini par craquer sur un ultime contre mené par Cornelius, une fois de plus couvert par le latéral gauche de l'AC Milan, et auteur d'une frappe surpuissante sous la barre du gardien de Tottenham (1-2, 88e). Que les champions du monde en titre, qui voient leur série de 7 succès de rang prendre fin, se rassurent : ils auront l'occasion de se racheter dès lundi (20h45), à Split, où ils défieront la Croatie, leur victime de 2018 elle aussi battue d'entrée par l'Autriche dans ce groupe A.