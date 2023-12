OL : l’irrésistible montée en puissance de Duje Ćaleta-Car

La parole est à la défense. Après un début de saison très difficile, l’arrière-garde lyonnaise retrouve peu à peu des couleurs. Il faut dire que les pensionnaires du Groupama Stadium ont perdu un central titulaire puisque Castello Lukeba a rejoint le RB Leipzig. De son côté, Dejan Lovren, qui a effectué six premiers mois intéressants, a pris ses quartiers à l’infirmerie pendant des semaines. Une fois de retour, le Croate n’a pas vraiment été à la hauteur. Idem pour Sinaly Diomandé, qui a eu du temps de jeu mais qui ne s’est pas imposé alors qu’il est au club depuis un petit moment.

Pour renforcer ce secteur, la cellule de recrutement de l’OL a recruté Duje Ćaleta-Car et Jake O’Brien. Ce dernier est passé de joueur inconnu au bataillon à titulaire en puissance. Un bon coup signé John Textor. En ce qui concerne DCC, son recrutement avait tout d’une bonne idée sur le papier. En manque de temps de jeu à Southampton, le défenseur de 27 ans voulait se relancer et enchaîner les rencontres dans une ligue qu’il connaît parfaitement puisqu’il a porté durant 4 ans le maillot de l’Olympique de Marseille.

Il a disparu sous les ordres de Fabio Grosso

De plus, le fait qu’il connaisse très bien Dejan Lovren, avec lequel il a joué en sélection, était un plus aux yeux de la direction rhodanienne. Titularisé lors des quatre premières rencontres, qu’il a toutes jouées en intégralité, le Croate a réalisé plusieurs interventions tranchantes. Mais il a aussi connu des difficultés comme le reste de son équipe. Dépassé sur de nombreuses situations, il n’a pas toujours mis l’agressivité et l’engagement nécessaires. Laurent Blanc parti, DCC a vécu des moments bien plus compliqués sous les ordres de l’éphémère Fabio Grosso.

Le défenseur a disparu des radars pendant trois mois. Absent lors du premier déplacement à Marseille le 29 octobre dernier, le défenseur n’a jamais été utilisé par le coach italien. Une gestion étonnante d’autant que Pierre Sage a commencé à le remettre en scelle. Le 2 décembre, Ćaleta-Car a joué 5 minutes contre Lens. Puis, il a passé 9 minutes sur le pré lors de son retour à l’Orange Vélodrome le 6 décembre. Après ça, le nouveau coach de l’OL l’a titularisé face à Toulouse le 10 décembre dernier et contre Monaco vendredi. Aligné aux côtés de Lovren et O’Brien dans une défense à trois, il a réalisé deux bonnes prestations.

DCC relancé par Pierre Sage

Face aux Pitchounes, il a été solide et a multiplié les interventions tranchantes. De plus, il a sauvé les siens sur la ligne à la 12e minute de jeu. Face aux Monégasques, DCC est encore monté d’un cran, offrant un visage encore plus intéressant. Intéressant balle au pied, il a été précieux dans les airs. Discipliné, il a parfaitement rempli sa mission, lui qui a effectué 7 dégagements défensifs contre l’ASM. Si tout n’est pas encore parfait, DCC monte en puissance tout doucement. Une bonne nouvelle pour l’OL, qui compte sur lui. Pourtant, les Olympiens sont en quête d’un nouveau défenseur central cet hiver. L’Equipe a évoqué la piste menant à Nayef Aguerd.

Hier, nous vous avons révélé que les Gones sont intéressés par Benoît Badiashile. Seul problème pour eux, Chelsea n’est pas vendeur et le joueur veut continuer à Londres. Quoi qu’il en soit, la venue d’un nouveau spécialiste du poste peut-elle inquiéter Ćaleta-Car ? Oui et non. Oui, car avoir un nouveau concurrent à son poste n’est jamais une excellente nouvelle. Non, car il n’est pas le joueur dans la ligne de mire de l’OL. Le club envisage surtout de se séparer de Sinaly Diomandé et de Dejan Lovren. Auteur de 8 matches à Lyon, dont 6 en tant que titulaire, DCC, dont le contrat avec les Saints s’achève en juin 2026, a donc encore du temps pour définitivement convaincre sa direction d’avancer main dans la main avec lui. Réaliser une belle performance mercredi soir face à Nantes pour finir en beauté 2023 peut compter au moment de faire le bilan.