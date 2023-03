Ghana : des funérailles d’Etat ont eu lieu pour Christian Atsu

Décédé à l’âge de 31 ans lors du terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le 6 février dernier, faisant plus de 50 000 morts, Christian Atsu a eu le droit à des funérailles d’état ce vendredi à Accra, capitale du Ghana. La cérémonie, qui était présidée par le chef de l’Etat, Nana Akufo-Addo, s’est déroulée en présence de la famille de l’ancien joueur de Newcastle et d’anciens coéquipiers.

La suite après cette publicité

«Tu n’es pas parti seul, une part de moi t’a accompagné. Ton amour continue de me guider. Tu paraissais immortel. Ton sourire, ton amour, je te vois dans le sourire de nos enfants», a notamment déclaré sa veuve, Marie-Claire Rupio, lors de la cérémonie. Un dernier hommage, après ceux observés ces dernières semaines notamment lors de Newcastle - Liverpool, le 18 février dernier, où une minute d’applaudissement avait été observée en hommage à l’ancien joueur des Magpies.

À lire

OM, AJA : le prêt très réussi d’Isaak Touré