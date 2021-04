BL : le Bayern accroché par l'Union Berlin, le RB Leipzig en profite, match fou entre Francfort et Wolfsbourg

La 28e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi après la victoire hier de l'Arminia Bielefeld contre Fribourg (1-0). À domicile, le Bayern Munich voulait rebondir après sa défaite de mercredi contre le Paris Saint-Germain (3-2) en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Rekordmeister faisait tourner avec notamment les présences de Tiago Dantas, Bouna Sarr, Josip Stanišić, Christopher Scott ou encore Tanguy Kouassi sur le terrain. Dominateurs en première période, les Bavarois n'arrivaient pas à marquer. Finalement, les hommes d'Hans-Dieter Flick s'en remettaient à Jamal Musiala qui ouvrait le score (68e). Cependant, l'Union Berlin n'abdiquait pas et Marcus Ingvartsen égalisait suite à un bon travail de Robert Andrich (86e). Le Bayern Munich concède un match nul 1-1 et voit le RB Leipzig revenir à cinq longueurs.

Les hommes de Julian Nagelsmann n'ont fait qu'une bouchée du Werder Brême et Dani Olmo a ouvert le score suite à un excellent mouvement avec Kevin Kampl (23e). Le géant norvégien Alexander Sorloth s'offrait ensuite un doublé (32e et 41e). Sur penalty, Milot Rashica relançait le Werder (61e), mais Marcel Sabitzer répondait immédiatement (63e). Le RB Leipzig s'impose 4-1. Un duel pour le podium opposait le VfL Wolfsbourg (3e) à l'Eintracht Francfort (4e) et il a tenu ses promesses. Les Loups prenaient l'avantage via Ridle Baku (6e), mais Daichi Kamada (8e) et Luka Jovic (27e) permettaient à Francfort d'inverser la donne. Au retour des vestiaires, Wout Weghorst égalisait (46e), mais l'Eintracht Francfort reprenait l'avantage grâce à André Silva (54e) puis Erik Durm (61e) permettait de prendre le large. Enfin, Maximilian Philipp a redonné un petit espoir à Wolfsbourg (85e) en vain. Francfort s'impose 4-3 et se rapproche de son rival. Enfin, le Hertha Berlin a obtenu un bon point important en vue du maintien face au Borussia Mönchengladbach (2-2). Le club berlinois prend un point d'avance sur Mayence le barragiste.

Les matches de l'après-midi :

Werder Brême 1-4 RB Leipzig : Milot Rashica (61e sp) pour le Werder; Dani Olmo (23e), Alexander Sorloth (32e et 41e) et Marcel Sabizer (63e) pour Leipzig

Hertha Berlin 2-2 Borussia Mönchengladbach : Santiago Ascacibar (23e) et Jhon Cordoba (49e) pour l'Hertha; Alassane Pléa (27e) et Lars Stindl (38e sp) pour Gladbach

Eintracht Francfort 4-3 VfL Wolfsbourg : Daichi Kamada (8e), Luka Jovic (27e), André Silva (54e) et Erik Durm (61e) pour Francfort; Ridle Baku (6e), Wout Weghorst (46e) et Maximilian Philipp (85e) pour Wolfsbourg

Bayern Munich 1-1 Union Berlin : Jamal Musiala (68e) pour le Bayern; Marcus Ingvartsen (86e) pour l'Union

