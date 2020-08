Le PSG se place sur Jamie Bynoe-Gittens mais...

La suite après cette publicité

La rançon de la gloire. Élu meilleur centre de formation de France cette saison encore, le Paris SG a dû se résoudre à laisser filer de gros talents cet été, à l'image de Tanguy Nianzou Kouassi parti au Bayern Munich ou Adil Aouchiche chipé par l'AS Saint-Étienne. Mais le club de la capitale aussi regarde ce qui se fait de bien dans les autres académies européennes.

Le Daily Mail nous apprend par exemple ce lundi que les Rouge-et-Bleu seraient intéressés par les services de Jamie Bynoe-Gittens. Ce nom ne vous dit sans doute rien et, pourtant, il s'agit d'un des espoirs les plus cotés du centre de formation de Manchester City. Âgé de 15 ans, l'ailier évolue déjà avec les moins de 18 ans des Citizens (2 matches et 1 but en championnat de la catégorie).

Le BVB et l'argument Sancho

L'international U16 anglais (1 cape, 1 but) connaît déjà le PSG, pour l'avoir affronté lors de la KDB Cup en Belgique en 2019 (victoire 4-0 des Titis). Le Britannique avait su se faire remarquer par ses accélérations tranchantes. Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à l'avoir noté.

Toujours d'après le Mail, le Borussia Dortmund est aussi sur le coup, avec une longueur d'avance et un argument en poche : la trajectoire de Jadon Sancho. Arrivé en provenance des Skyblues, l'attaquant a véritablement explosé dans la Ruhr. De quoi séduire son jeune compatriote ? Le PSG ne l'entend sans doute pas de cette oreille...