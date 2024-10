Coupe d’Allemagne : Stuttgart passe, le BvB éliminé par Wolsfburg

C’est l’heure des 16es de finale en Coupe d’Allemagne avec un choc qui opposait Wolfsburg au Borussia Dortmund. En manque de confiance après de derniers résultats fluctuants, le BvB ne s’est pas rassuré, au contraire même. Trop imprécis dans les 30 derniers mètres malgré une légère domination globale, le club de la Ruhr s’est incliné après prolongation 1-0. Wind a inscrit l’unique but de la rencontre à la 117e et plonge son adversaire du soir dans une crise plus profonde.

Global 42 Possession 58 47 Duels gagnés 53 82 Passes réussies 85

Dans les autres matchs du soir, Stuttgart s’est qualifié en battant difficilement Kaiserslautern, 10e de 2e division allemande, sur le score de 2-1. Toujours en 2. Bundesliga, Cologne sera du tour suivant après son succès 2-0 sur Holstein Kiel, qui n’a toujours pas gagné en championnat cette saison. Enfin, lanterne rouge de 2e division, Jahn Regensburg a surpris Greuther Fürth avec un succès 1-0.

Les résultats des matchs de 20h45 :

Stuttgart 2 - 1 Kaiserslautern : Woltemade (14e), Führich (75e) ; Tomiak (sp 43e)

Jahn Regensburg 1 - 0 Greuther Fürth : Bulic (59e)

Cologne 2 - 0 Holstein Kiel : Lemperle (8e), Waldschmidt (84e)

Wolfsburg 1 - 0 Borussia Dortmund : Wind (117e)