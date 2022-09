Ligue 1 : la programmation TV de la 10e journée

La programmation TV de la 10e journée de Ligue 1 est connue ! La LFP vient de dévoiler le calendrier. Les festivités débuteront le vendredi 7 octobre au Groupama Stadium où l’Olympique Lyonnais recevra Toulouse.

Le lendemain, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain joueront respectivement face à Ajaccio et Reims. Enfin, cette dixième levée se conclura dimanche avec deux derbies. Le choc 100% breton entre Rennes et Nantes et le duel du Nord entre Lille et Lens. À vos agendas !

Vendredi 7 octobre 2022 à 21h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais-Toulouse

Samedi 8 octobre 2022 à 17h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille-Ajaccio

Samedi 8 octobre 2022 à 21h00 sur Canal+ Sport 360

Reims-Paris Saint-Germain

Dimanche 9 octobre 2022 à 13h00 sur Prime Video

Montpellier-AS Monaco

Dimanche 9 octobre 2022 à 15h00 sur Prime Video

Angers-Strasbourg

Brest-Lorient

Clermont-Auxerre

Nice-Troyes

Dimanche 9 octobre 2022 à 17h05 sur Canal+ Foot

Rennes-Nantes

Dimanche 9 octobre 2022 à 20h45 sur Prime Video