Algérie : la liste de Djamel Belmadi avec plusieurs nouveaux

L’heure de la trêve internationale a sonné pour toutes les sélections nationales. En Europe, les nations vont débuter les éliminatoires de l’Euro 2024. De l’autre côté de la Méditerranée, les équipes africaines vont poursuivre les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Et l’Algérie a une très belle carte à jouer dans le groupe F.

Leaders de leur poule (6 points) avec quatre longueurs d’avance sur le Niger, les Fennecs vont rencontrer leur dauphin à deux reprises (les 23 ers 27 mars prochains). À cette occasion, Djamel Belmadi a donc convoqué un groupe de joueurs qui pourrait comporter quelques nouveautés. Car vous l’avez sans doute remarqué, plusieurs binationaux ont choisi de représenter les Verts.

Plusieurs nouveaux appelés

Il s’agit du Loup de Wolverhampton Rayan Aït-Nouri, le Nantais Jaouen Hadjam ou encore le Violet Farès Chaibi. Concernant Houssem Aouar, qui a annoncé changer de nationalité sportive jeudi pour défendre le maillot vert et blanc, nous vous révélions qu’il dispose d’un accord avec Belmadi pour faire ses premiers pas chez les Fennecs en septembre.

Enfin, alors qu’ils étaient attendus comme absents lors de ce rassemblement, les expérimentés Aissa Mandi et Youcef Belaïli font finalement partie de la liste des Verts. On remarque néanmoins quelques absences, comme celles de l’ailier de West Ham Saïd Benrahma, le Lillois Adam Ounas ou encore du Niçois Billal Brahimi. Les coéquipiers algériens de ce dernier, Hicham Boudaoui et Baddredine Bouanani pour sa première convocation, seront quant à eux de la partie.

La liste complète :

Gardiens de but : A. Mandrea (SM Caen), A. Oukidja (FC Metz), M. Zeghba (Damac FC)

Défenseurs : K. Guitoun (SC Bastia), M. Léris (Sampdoria), A. Mandi (Villarreal), M. Tougaï (ES Tunis), A. Touba (Istanbul BB), Z. Belaïd (USM Alger), R. Bensebaïni (B. M’Gladbach), R. Aït-Nouri (Wolverhampton), J. Hadjam (FC Nantes)

Milieux de terrain : H. Boudaoui (OGC Nice), A. Zorgane (Charleroi SC), N. Bentaleb (Angers SCO), R. Zeerouki (FC Twente), I. Bennacer (AC Milan), A. Kadri (KV Courtrai)

Attaquants : R. Mahrez (Manchester City), B. Bouanani (OGC Nice), Y. Belaïli (AC Ajaccio), F. Chaïbi (Toulouse FC), A. Delort (FC Nantes), I. Slimani (RSC Anderlecht), M. Amoura (FC Lugano)