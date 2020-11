PSG : Abdou Diallo entrouvre la porte au Sénégal

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain au cours de l’été 2019, Abdou Diallo peine à s’imposer dans l’effectif titulaire de Thomas Tuchel. Assigné à un statut de remplaçant cette saison, l’ancien joueur de Dortmund fait face à une forte concurrence depuis son arrivée et doit se contenter de quelques minutes dans des matches sans trop d’enjeu. Si sa situation semble s'améliorer ces dernières semaines, elle ne reste pas pour autant évidente à vivre pour l’ancien capitaine des Espoirs qui a connu une constante progression chez les U21 en équipe de France. S'il n’a à ce jour jamais eu la chance d’être appelé avec les A, le défenseur franco-sénégalais ne ferme aucune porte aux Lions de la Térenga, si ces derniers venaient à le convoquer.

«Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais. Mais je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je prends les choses étape par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club, et le reste suivra et j’accueillerais la chose avec grand plaisir. Aujourd’hui, oui, je peux opter pour la France ou pour le Sénégal, mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi», a ainsi commenté le natif de Tours au micro d'Europe 1 Sport, émission dont il était l'invité ce dimanche.