Nantes - PSG : les compositions probables

Après un début de saison un peu compliqué en championnat, la faute en partie à un effectif décimé, le Paris Saint-Germain a rapidement retrouvé le trône de la Ligue 1 avec une série de six victoires. En Europe, les troupes de Thomas Tuchel se sont aussi rassurées en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Başakşehir, après leur défaite face à Manchester United en ouverture de la compétition. Tout est donc rentré dans l'ordre, même si dans le jeu, les Franciliens ont encore des lacunes.

Ce soir, quelques jours avant leur déplacement sur la pelouse du RB Leipzig, les champions de France voyagent du côté de La Beaujoire pour affronter des Canaris en difficulté (21h, à suivre en direct sur Foot Mercato). Ces derniers ont certes un peu sorti la tête de l'eau en battant Brest 3-1 lors de la dernière journée, mais les Nantais enchaînaient les mauvais résultats, du haut de leur quinzième place, avec un match en moins que la plupart des autres équipes certes. Ils sont en revanche invaincus sur leurs terres (2 victoires et un nul).

Beaucoup d'absences des deux côtés

Pour ce match, Christian Gourcuff va tout de même devoir se passer de certains joueurs plus ou moins important, à l'image de Pallois, Girotto, Fabio, Limbombe ou Coulibaly. Alban Lafont sera présent dans les cages, protégé par la charnière Castelletto-Abeid, ce dernier étant donc utilisé à un poste peu habituel. Sur les flancs, on retrouvera Traoré et Appiah. Louza et Touré composeront l'entrejeu, avec une ligne de trois Simon-Blas-Coco devant eux. Kolo Muani sera la référence offensive des Canaris devant.

De son côté, Tuchel doit aussi faire sans de nombreux joueurs, comme Neymar, Verratti, Icardi, Bernat, Paredes ou Di Maria, alors que Florenzi n'a pas été retenu. Navas sera bien là pour défendre les cages, et devant lui, Kehrer sera la principale nouveauté, épaulant Kimpembe. Bakker et Dagba seront les latéraux choisis, avec un milieu composé de Gueye, Herrera et Rafinha. Sarabia, Mbappé et Kean seront les trois hommes choisis pour mettre à mal la défense nantaise.