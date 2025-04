Real Madrid : ambiance pesante à l’entraînement ce samedi

L’ambiance a radicalement changé du côté du Real Madrid. Marca affirme que ce samedi matin à Valdebebas, à la veille de la réception de l’Athletic Bilbao, l’entraînement a été marqué par un silence inhabituel. Pas de rire de Vinicius ou de joie de Luka Modric après un petit pont : le vent frais de la matinée était le seul bruit entendu sur les terrains d’entraînement madrilènes. La gueule de bois semble encore bien présente après l’élimination sans appel en Ligue des Champions face à Arsenal, qui a laissé des traces dans le vestiaire.

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti, d’ordinaire plus expressif, s’est contenté de quelques mots échangés avec son staff avant de marcher seul, capuche sur la tête et regard plongé sur le gazon, à l’image de ses joueurs, touchés et conscients que la saison peut basculer en quelques jours. Les Merengue joueront gros cette semaine avec deux rendez-vous capitaux : un choc en Liga contre l’Athletic qui pourrait relancer (ou tuer) la course au titre, puis une finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Ancelotti, plus que jamais, va devoir se muer en psychologue pour réveiller un vestiaire abasourdi.