Manchester United veut toujours Sofyan Amrabat

À quelques heures de la fin du mercato, l’international marocain Sofyan Amrabat est toujours un joueur de la Fiorentina. Malgré sa Coupe du Monde XXL et des intérêts prononcés de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone, le joueur n’a pas bougé. Ces dernières semaines, Manchester United a semblé intéressé sans vraiment débuter des négociations concrètes pour s’offrir le joueur. Cela pourrait changer dans l’ultime journée du mercato.

Selon nos informations, les Red Devils travaillent toujours pour trouver une solution pour Sofyan Amrabat afin de boucler ce transfert. Les Mancuniens ont besoin d’un renfort dans l’entrejeu et aimeraient donc s’offrir le Marocain. De son côté, toujours d’après nos sources, le joueur a déjà refusé plusieurs offres de Premier League notamment de West Ham, Nottingham Forest et plus récemment Fulham. Il a également recalé le club d’Al-Ahli en Arabie saoudite.