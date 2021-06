Kevin Volland ne veut pas quitter Monaco

Auteur d'une excellente première saison du côté de l'AS Monaco (40 apparitions, 18 réalisations, 8 passes décisives), Kevin Volland () n'a pas du tout l'intention de partir cet été. C'est en tout cas ce qu'il a confié au cours d'un entretien accordé à Spox en Allemagne.

La suite après cette publicité

«Un retour en Bundesliga ? Non, je ne pense pas à ça pour le moment, je suis avec l'équipe nationale et le championnat d'Europe est lancé. J'ai encore un contrat de trois ans à Monaco. (...) De plus, Monaco est un très bon endroit pour vivre. Ma famille s'y sent aussi très à l'aise», a-t-il expliqué, évoquant sa relation avec le coach monégasque Niko Kovac. «C'est un entraîneur de haut niveau. Nous avons fait beaucoup de travail de détails et travaillé dur dans la zone physique. En dehors du terrain aussi, c'est un gars formidable qui a toujours l'oreille ouverte. En plus du succès sportif, nous avons également passé un très bon moment avec tout le staff technique».