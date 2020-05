Mercato : le nouvel objectif XXL de Newcastle

Un peu partout à travers l'Europe, on annonce un mercato assez calme. Seules quelques écuries qui ont réussi à limiter la casse pendant cette crise du coronavirus pourront signer de gros chèques pour se renforcer, à l'image du Bayern Munich ou de Manchester City. Mais le principal acteur du prochain mercato risque bien d'être Newcastle, qui, fort de la manne financière de ses futurs propriétaires saoudiens, compte bien frapper fort pour ensuite se faire une place dans le haut du tableau de la Premier League.

Pour l'instant, les Magpies sont surtout à la recherche d'un entraîneur, et les noms prestigieux s'enchaînent. Mauricio Pochettino, qu'on ne présente plus, semble être le favori. Lucien Favre ou Massimiliano Allegri seraient aussi des options étudiées par le club du nord de l'Angleterre. Au niveau des joueurs ciblés, on voit aussi les choses en grand à Newcastle, et comme nous vous le révélions sur Foot Mercato, des joueurs du calibre de Kalidou Koulibaly (Naples), Edinson Cavani (PSG) et Nabil Fekir (Betis) sont ciblés.

Le Real Madrid ne sera pas gourmand

Et voilà que Marca annonce qu'un nouveau joueur figure sur la shopping-list des Noir et Blanc. Il s'agit du Madrilène Gareth Bale, indésirable dans la capitale espagnole, et ce depuis quelque temps déjà. Selon le média espagnol, le club doit tout de même convaincre le Gallois dont le contrat avec les Merengues expire en 2022. Ce dernier avait repoussé de nombreuses offres lors de ces derniers mercatos, notamment parce qu'elles n'étaient pas à la hauteur de ses émoluments madrilènes (entre 16 et 17 millions net par saison). Financièrement, Newcastle devrait avoir de quoi le convaincre et compte bien faire de lui son nouveau galactique.

Chez les dirigeants du Real Madrid, on ne posera pas trop d'obstacles à un départ du numéro 11. Le média dévoile même que les dirigeants merengues ne demanderont a priori pas plus de 20 millions d'euros pour le joueur, dont le départ permettrait de faire des économies colossales au niveau de la masse salariale. Newcastle n'a pas encore lancé l'opération, mais tout porte à croire que les Magpies ont toutes leurs chances dans ce dossier...