Ligue des Nations : l’Allemagne sans pitié contre la Hongrie, les Pays-Bas cartonnent la Bosnie-Herzégovine

Dans le prolongement des victoires convaincantes de l’Angleterre et de la Géorgie, d’autres affiches comptant pour la 1er journée de la Ligue des Nations étaient à suivre, ce samedi, dont un duel alléchant entre l’Allemagne et la Hongrie. Près de deux mois après avoir chuté en quarts de finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne alors qu’elle visait le titre à domicile, la Nationalmannschaft entendait renouer avec le succès afin de démarrer son nouveau cycle sous les meilleurs auspices, et ce, après avoir enregistré les retraites internationales de Toni Kroos, Manuel Neuer ou encore Ilkay Gündogan. Devant son public, l’équipe de Julian Nagelsmann se présentait à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf en 4-2-3-1 avec Fullkrug en pointe, soutenu par un trio composé de Wirtz, Havertz et Musiala.

Après un début de rencontre timide en dépit de cette grosse opportunité de Tah, repoussée par Szoboszlai sur sa ligne (8e), l’Allemagne a pris progressivement la mesure de son adversaire hongrois au point de trouver la faille au terme d’une belle action collective conclue par Fullkrug pour son 14e but en 22 sélections. Décomplexée, l’Allemagne a déroulé et aurait même pu se mettre à l’abri avant la pause si la tête d’Havertz n’avait pas rebondi sur la transversale du portier de Leipzig (1-0, 33e). Trop attentiste et regroupée dans sa moitié de terrain, la Hongrie n’a que trop peu existé dans cette première période. Malgré une nette volonté de déstabiliser le bloc allemand en exploitant la profondeur, la Hongrie s’est fait surprendre sur un contre éclair mené par Musiala et conclu, avec beaucoup de réussite, par la pépite bavaroise (2-0, 58e).

Le carton de la Grèce, la belle opération de l’Albanie

Dans la lignée de son partenaire, Wirtz est venu enterrer les espoirs hongrois d’une belle frappe du droit au ras du poteau de Gulacsi (3-0, 66e) avant d’être imité par ses comparses Pavlovic (4-0, 77e) et Havertz sur penalty (5-0, 80e). Sans pitié et portée par ses pépites, l’Allemagne a remporté haut la main ce 38ᵉ face-à-face de l’histoire entre les deux équipes et lance avec brio sa campagne de Ligue des Nations. En parallèle, les Pays-Bas croisaient le fer avec la Bosnie-Herzégovine. Pour sa première titularisation avec les Oranje, Zirkzee a lancé les hostilités dès la 13e minute de jeu avant que Demirovic ne lui réponde (1-1, 27e). Si Reijnders et Gakpo ont redonné l’avantage aux Néerlandais, Dzeko a tenté de relancer le suspense (3-2, 77e). En vain puisque la Bosnie-Herzégovine, pourtant vaillante, s’est totalement écroulée, Weghorst (4-2, 88e) puis Simons (90e+2) alourdissant le score en fin de partie.

Dans les rencontres de la soirée comptant pour la Ligue B, la Grèce a facilement disposé de la Finlande. Très bien entrés dans cette partie, les Grecs ont pris les devants par l’intermédiaire de Ioannidis (1-0, 23e). Un quart d’heure plus tard, les locaux ont profité d’un but contre son camp de Kallman pour faire le break (2-0, 37e) et d’une nouvelle réalisation du buteur du Panathinaïkos pour valider les trois points, leur permettant de s’emparer de rejoindre l’Angleterre en tête du groupe 2. Enfin, l’Albanie s’est offert le scalp de l’Ukraine. Dos au mur suite à l’ouverture du score de Konoplya en début de seconde période, les Albanais ont inversé la vapeur grâce à des buts d’Ismajli (1-1, 54e) et Asani (1-2, 66e) pour réaliser un joli coup dans le groupe 1.

Les rencontres de 21h

Ligue A

Allemagne 5-0 Hongrie : Fullkrug (27e), Musiala (58e), Wirtz (66e), Pavlovic (77e), Havertz (81e)

Pays-Bas 5-2 Bosnie-Herzégovie : Zirkzee (13e), Reijnders (45e+2), Gakpo (56e), Weghorst (88e), Simons (90e+2) / Demirovic (27e), Dzeko (73e)

Ligue B