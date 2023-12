Ligue 1 : l’OL enchaîne avec un deuxième succès de suite à Monaco et n’est plus dernier

En ouverture de la 16e journée de Ligue 1, une rencontre tant alléchante qu’intrigante nous était offerte. En déplacement sur la pelouse d’un Monaco impressionnant depuis le début de saison, l’OL avait à cœur de confirmer son regain de forme après un succès brillant à domicile contre Toulouse (3-0). Pour ce faire, Pierre Sage, dont les débuts plaisent beaucoup entre Rhône et Saône, a aligné le même onze que face au Téfécé avec un trio d’attaque Cherki-Nuamah-Lacazette qui a retrouvé des couleurs au Groupama Stadium avec un triplé du dernier cité. Du côté monégasque, Hütter faisait un choix fort en alignant Maghnes Akliouche à la place de Wissam Ben Yedder. Dès les premiers instants de la rencontre, les Gones ont démarré avec le couteau entre les dents. Alors qu’Ernest Nuamah se mettait en lumière avec un centre dangereux (9e), l’ailier ghanéen a cru ouvrir le score mais ce dernier a finalement été signalé en position de hors-jeu sur la passe de Rayan Cherki (14e). Les Monégasques sont alors revenus dans la partie dans l’intensité et se sont procurés leurs premières occasions. Les coéquipiers de Folarin Balogun ont fini fort et l’ancien Rémois s’est illustré en faisant briller Lopes puis en ne cadrant pas sa tête (37e, 38e). Impérial dans ses buts, Anthony Lopes a été impeccable sur la tentative dangereuse d’Akliouche (41e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 30 16 10 9 3 4 31 21 16 Lyon 13 16 -12 3 4 9 15 27

Au retour des vestiaires, le rapport de force est resté le même avec des joueurs de la Principauté plus incisifs. Tandis que Rayan Cherki a essayé de créer quelques brèches dans la défense asémiste, Mohamed Camara a allumé la première mèche de la rencontre en armant une frappe puissante qui est allé heurter le poteau gauche de Lopes (53e). Et alors qu’Alexandre Lacazette a tenté sa chance de loin (54e), Monaco a remis le couvert en se montrant agressif aux abords de la surface rhodanienne. Folarin Balogun s’est encore montré trop peu précis (66e, 68e). La puissance de Youssouf Fofana n’a pas permis à Monaco d’ouvrir le score. Et face à toutes ces actions vendangées par manque de subtilité ou d’aplomb, Lyon a repris espoir. Malgré les sorties sur blessure d’Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico, les Gones ont gardé espoir et leur résilience a porté ses fruits. Au terme d’un joli mouvement en une touche de balle initié par Ainsley Maitland-Niles, ce dernier a servi Jeffinho au point de penalty. L’ailier brésilien n’a pas tremblé et a donné l’avantage aux Lyonnais d’une belle frappe du droit au meilleur des moments (0-1, 86e). Et au terme de six minutes de temps additionnel suffocantes, les ouailles de Pierre Sage avaient alors assuré l’essentiel en s’octroyant les trois points à Louis-II malgré une deuxième période décevante. Un troisième succès cette saison qui leur permet de grimper à la seizième place et de sortir de cette inconfortable place de lanterne rouge de Ligue 1. Avec ce revers, Monaco reste troisième et manque l’occasion de grimper à la deuxième place provisoirement.