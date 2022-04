Côte d'Ivoire : Patrice Beaumelle n'est plus sélectionneur

Le 16 novembre dernier, la Côte d'Ivoire perdait la "finale" du groupe D des éliminatoires du Mondial 2022 face au Cameroun (1-0). Résultat, une deuxième place et pas de barrages pour les Éléphants, qui n'iront pas au Qatar en fin d'année. Pour ne rien arranger, cette année la Côte d'Ivoire est sortie au stade des huitièmes de finale de la CAN, éliminée aux tirs au but par l'Egypte le 26 janvier dernier.

Après deux amicaux, perdus il y a quelques jours face à la France (2-1) et à l'Angleterre (3-0), la Fédération ivoirienne de football a décidé de ne pas renouveler le contrat de Patrice Beaumelle, qui se terminait au début du mois d'avril. Ancien préparateur physique du MHSC et adjoint d'Hervé Renard (Angola, USM Alger, Zambie, Côte d'Ivoire, LOSC, Maroc), le technicien français de 43 ans avait pris les rênes de la sélection ivoirienne le 4 mars 2020. Il part sur un bilan de 10 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Sur ses réseaux sociaux, il a remercié sobrement les Éléphants de lui avoir confié ce poste.