Un ex-international uruguayen allume Luis Suárez

Les attaques de Luis Suárez contre Bielsa ne passent pas auprès de tout le monde. Ces dernières semaines, l’ancien Barcelonais avait publiquement critiqué les conditions de travail en sélection uruguayenne, et notamment l’attitude jugée parfois méprisante, de Marcelo Bielsa. La polémique avait enflé, et il se murmurait qu’une partie du vestiaire avait abandonné son sélectionneur. Sur le terrain, les résultats n’ont d’ailleurs pas plaidé en faveur d’El Loco ce mois-ci, puisque la Celeste a été battue par le Pérou (1-0), puis tenue en échec par l’Equateur (0-0). Une situation qui a d’ailleurs eu le don d’agacer l’ancien international uruguayen, Antonio Alzamendi, auteur d’une intervention musclée sur Luis Suarez.

«Le peuple uruguayen est avec Bielsa. Les choses se disent face à face et pas une fois qu’on est parti. Parler après ton départ ne me semble pas juste, a exprimé le double vainqueur de la Copa América (1983 et 1987) au sujet du «Pistolero», dans des propos rapportés par TNT Sports. Je n’ai pas aimé l’attitude de Suárez, il a pris la mauvaise décision. Je ne le conteste pas en tant que joueur, mais je viens d’une école où les problèmes se résolvent en privé. On ne peut plus parler une fois qu’on a quitté l’équipe nationale.»