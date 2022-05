Le Stade de Reims bat tous les records de précocité en Europe

Quelle saison pour le Stade de Reims ! 12ème de Ligue 1 avec 46 points pris, les Rouges et Blancs ont facilement assuré leur maintien dans l'Élite. Et il faut dire que la jeunesse dorée du club champenois n'est pas étrangère à ce classement. D'abord, Reims est l'équipe qui a aligné en moyenne le plus jeune onze de départ du top 5 européen avec une moyenne d'âge de 24 ans et 158 jours. Ensuite, le Stade de Reims est l'équipe dont les joueurs nés lors du 21e siècle sont les plus prolifiques en Europe avec 20 buts, toutes compétitions confondues. Un meilleur bilan qu'Arsenal (19 buts) et le FC Barcelone (16 buts), de sacrées références en la matière comme le rapporte Opta.

En effet, cette jeune équipe compte, parmi elle, de nombreux buteurs de moins de 20 ans cette saison. Bradley Locko, N'Dri Philippe Koffi et Martin Adeline ont inscrit un but cette saison, alors que Kamory Doumbia, Nathanaël Mbuku et El Bilal Touré ont terminé avec deux buts. Mais la formation d'Óscar García doit surtout ce bilan à la révélation Hugo Ekitike. Le meilleur buteur européen de moins de 20 ans du top 5 européen a terminé l'exercice 2021-22 avec 10 réalisations, malgré une longue blessure lors de la deuxième partie de saison. Un joli bilan qui place le club de Jean-Pierre Caillot devant les plus grands d'Europe au niveau des jeunes.