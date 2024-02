Real Madrid - Atlético de Madrid : les compositions officielles

Place au 236e derby madrilène de l’histoire et le quatrième de la saison. À 21h, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid, leader de Liga avec 57 points, reçoit l’Atlético de Madrid, quatrième avec 47 unités. Plus tôt dans la saison, les Merengue ont remporté la demi-finale de Super Coupe d’Espagne (5-3) tandis que les Colchoneros avaient gagné le match aller en championnat (3-1) et le huitième de finale de Coupe du Roi (4-2). En cas de succès, le Real prendrait quatre longueurs d’avance sur Gérone, deuxième, tandis que l’Atlético recollerait au Barça, troisième. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Carlo Ancelotti fait face à une hécatombe en défense puisque Alaba, Militao et Rüdiger sont blessés et aligne donc Carvajal dans l’axe aux côtés de Nacho. Lucas Vazquez débute donc en latéral droit tandis que Ferland Mendy sera à gauche de la défense. Au milieu, Tchouaméni est suspendu mais Camavinga est titulaire avec Kroos et Valverde. Enfin, Bellingham évoluera en soutien de Rodrygo et Vinicius, tous deux sur le front de l’attaque. Côté Colchoneros, Azpilicueta et Gimenez sont toujours absents, en conséquence, Hermoso, Witsel et Savic composent l’arrière-garde. Llorente et Riquelme démarrent en pistons tandis que De Paul, Koke et Saul seront dans l’entre-jeu. Enfin, Morata, incertain, est bien présent pour affronter son ancien club aux côtés de Griezmann devant.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Lucas, Carvajal, Nacho, F.Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr

Atlético de Madrid : Oblak - Savic, Witsel, Hermoso - Llorente, De Paul, Koke, Saul, Riquelme - Morata, Griezmann