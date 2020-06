Nice ne refera plus de coup à la Ben Arfa

De grands noms sont passés par l'OGC Nice ces dernières années. Hatem Ben Arfa, Mario Balotelli ou encore Wesley Sneijder ... Des joueurs qui par leur talent et leur expérience pouvaient apporter quelque chose en plus à l'effectif niçois. Des paris de ce type ne sont cependant plus à prévoir du côté du Gym. Le président Jean-Pierre Rivère l'a annoncé dans les colonnes de Nice-Matin.

« Non, ce n'est plus notre projet. À l'époque, on avait moins de moyens. On essayait de faire des coups avec des joueurs en difficulté qui pouvaient peut-être rebondir chez nous. On a eu beaucoup de réussite. Aujourd'hui, le projet est différent », a-t-il déclaré. Un choix assumé et sans doute une déception pour les fans qui souhaitaient voir arriver d'autres joueurs au passé glorieux. Sous Ineos depuis l'été dernier, les Aiglons entendent continuer à frapper de gros coups sur le marché des transferts, sous des critères différents.